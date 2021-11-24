Украина: протесты против обязательной вакцинации

Сотни протестующих против обязательной вакцинации от коронавируса провели в среду митинг в Киеве, заблокировав движение общественного транспорта в центре города после объявления новых правительственных мер по предотвращению распространения инфекции.

Участники несли плакаты с лозунгами «Мы против медицинских экспериментов над детьми» и «Выключите телевизор, включите ум».

Украинские власти обязали государственных служащих, учителей и врачей пройти полную вакцинацию к 1 декабря. Потребуется также подтверждение вакцинации или отрицательные тесты для украинцев, отправляющихся в дальние поездки.

В последние недели на Украине наблюдается рекордный рост уровня инфицирования и смертности.

Только 23,2% из 41 млн жителей страны полностью привиты.

Стремясь мотивировать сограждан, президент Владимир Зеленский пообещал выплатить 1000 гривен (около 38 долларов США) каждому пациенту, который прошел полную вакцинацию.