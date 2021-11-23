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Социал-демократы и ХДС/ХСС получают примерно равное число голосов (экзит-пол)
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Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 23 ноябрь — Вечерний эфир
Последние обновления: 23/11/2021
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Брюссель предлагает наказывать за пособничество Минску
В Болгарии расследуют обстоятельства смертельного ДТП
«История Гражданской войны» Дзиги Вертова вернулась на большой экран
Французские багеты от шведского викинга
Москва усматривает в борьбе с глобальным потеплением дискриминацию
Будущее интернета: что такое метавселенная?
Украина получила катера из США
Одобрен новый этап аграрной реформы Евросоюза