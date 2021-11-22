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Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 22 ноябрь — Вечерний эфир
Последние обновления: 22/11/2021
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В Италии сюжет "Игры в кальмара" перенесли в реальность
В Великобритании запретили строить новые дома без зарядок для электрокаров
"Брексит" чреват торговой войной с ЕС и междоусобицей в Северной Ирландии
Санкции ЕС против Минска вступят в силу до конца ноября
Австрийские и словацкие ученые работают над восстановлением экологии Дуная
Австралия открывает границы для студентов, наёмных работников и беженцев
В Копенгагене открылись сады Тиволи
"Удар по рождественскому настроению"