В Копенгагене открылись сады Тиволи

В столице Дании перед Рождеством открылся один из старейших парков развлечений в мире — сады Тиволи. Там установили около тысячи ёлочек, на которых — 70 тысяч игрушек и 3,5 км гирлянд. В отличие от уже многих стран Европы, в Дании пока не говорят о новом локдауне; но в Тиволи пускают только по предъявлению "зелёного паспорта".

Сады Тиволи впервые открылись в 1843 году. Считается, что именно они стали источником вдохновения для Уолта Диснея, когда он решил создать свой парк с аттракционами и аниматорами.