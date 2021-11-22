В Копенгагене открылись сады Тиволи

В столице Дании перед Рождеством открылся один из старейших парков развлечений в мире — сады Тиволи. Там установили около тысячи ёлочек, на которых — 70 тысяч игрушек и 3,5 км гирлянд. В отличие от уже многих стран Европы, в Дании пока не говорят о новом локдауне; но в Тиволи пускают только по предъявлению "зелёного паспорта".
Сады Тиволи впервые открылись в 1843 году. Считается, что именно они стали источником вдохновения для Уолта Диснея, когда он решил создать свой парк с аттракционами и аниматорами.
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