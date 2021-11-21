На Елисейских полях торжественно зажгли рождественскую иллюминацию. Светящимися гирляндами украшены около 400 платанов, высаженных вдоль одного из главных проспектов Парижа.
Праздничная церемония проходила при участии мэра Парижа Анн Идальго и певицы Клары Лучиани, которая стала крёстной матерью новогоднего убранства города в этом году.
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