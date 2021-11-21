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Церемония зажжения рождественской иллюминации на Елисейских полях прошла при участии мэра Парижа Анн Идальго

На Елисейских полях торжественно зажгли рождественскую иллюминацию. Светящимися гирляндами украшены около 400 платанов, высаженных вдоль одного из главных проспектов Парижа.

Праздничная церемония проходила при участии мэра Парижа Анн Идальго и певицы Клары Лучиани, которая стала крёстной матерью новогоднего убранства города в этом году.

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