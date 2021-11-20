В субботу рано утром в бедном районе южного портового города Карачи в Пакистане вспыхнул пожар, уничтоживший около 100 хижин.
Пожарные пока не знают, что могло стать причиной пожара, добавив, что такие инциденты часто происходят с наступлением холодов, когда люди, живущие во временных жилищах, разжигают костры, чтобы согреться.
Подобный пожар в прошлом году уничтожил около сотни домов в том же районе, жители которого живут в основном за счет подработки и попрошайничества.
Карачи - столица южной провинции Синд, где тысячи людей живут под открытым небом вдоль реки Лиари. У некоторых есть жестяные крыши, но большинство домов построены из тростника, рогожи и пластика.
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