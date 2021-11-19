Саакашвили согласен на перевод в госпиталь и прекращение голодовки

Экс-президент Грузии заявил, что не против перевода из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори и готов прекратить голодовку сразу после трансфера, сообщили в пятницу оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе и адвокат Ника Гварамия, которые встретились с Михаилом Саакашвили.

Ранее о решении перевести экс-президента из реанимационного отделения тюремной больницы в военный госпиталь объявил министр юстиции Рати Брегадзе: "В интересах жизни и здоровья человека, а также для исполнения решения Европейского суда по правам человека(...), мы предлагаем перевести его в военный госпиталь министерства обороны имени Георгия Абрамишвили. Это место, где его здоровье и безопасность будут максимально гарантированы государством". Решение Минюста приветствовала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Политика должны перевести в ночь на субботу.

В четверг во время встречи с адвокатами Саакашвили упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать и все жизненные показатели на данный момент в норме. Созванный затем консилиум врачей выявил у экс-президента, который полтора месяца назад объявил в тюрьме голодовку, поражение мозга. Уполномоченный по правам человека Грузии Нино Ломджария потребовала скорейшей госпитализации Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику на обследование.

Этого требуют также сотни сторонников Саакашвили и оппозиционные политики, которые в пятницу снова вышли на площадь Республики, хотя глава Минюста призвал их прекратить акции протеста.