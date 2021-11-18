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Социал-демократы и ХДС/ХСС получают примерно равное число голосов (экзит-пол)
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Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 18 ноябрь — Дневной эфир
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Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 18 ноябрь — Дневной эфир
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Euronews
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Последние обновления:
18/11/2021 - 14:24
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