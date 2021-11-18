Кровавый протест в Бразилиа

Оппозиционные объединения провели в Бразилии акцию протеста, посвящённую темнокожим жителям, которые стали жертвами пандемии или были убиты в результате резонансных нападений. Демонстранты в рамках перформанса бросали на площадь шарики, наполненные красной жидкостью, напоминающей кровь. Чернила затем растирали по земле люди в масках активистов "Черного движения".
"Они согласились убивать нас, мы решили не умирать", — скандировали участники акции. Они обвиняют президента Жаира Болсонару в геноциде и расизме и требуют отставки правительства.
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