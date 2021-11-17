Мощный торнадо образовался у берегов итальянского острова Сицилия, вблизи города Ликата, во время разразившегося здесь шторма. Всего, по данным местных СМИ, за последние два дня здесь зафиксировано 12 торнадо. Сообщается об одном погибшем. Стихия нанесла серьёзный ущерб инфраструктуре и местному сельскому хозяйству, уничтожив значительную часть урожая оливок и повалив оливковые деревья.
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