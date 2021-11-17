Разогнавшись, прыгнул со скалы

Два парашюта и «безумный» прыжок: мотогонщик Том Пейдж выполнил сложный трюк во время прыжка со скалы во французском альпийском курорте Авориаз. Он въехала на трамплин со скоростью 80 км./ч. и вылетел на расстояние более 55 м. от отвесного склона. Оторвавшись от земли, мотоциклист совершил два сальто вперёд, после чего раскрыл парашюты для себя и своего мотоцикла.
36-летний Пейдж — известный спортсмен-экстремал. Он неоднократно становился чемпионом Red Bull X-Fighters и пять раз завоёвывал золотые медали X Games.
«К чему мне стремиться после этого? — рассуждал Пейдж после своего прыжка. — Не знаю. Наверное, придётся придумать что-то ещё более глупое, чтобы повеселиться».
Другие No Comment
Золотая чеканка и самое долгое сальто между турниками
Торадо на Сицилии
Десять женихов, десять невест и десять тортов
В токийском храме получили благословение собаки-роботы
Белорусско-польской кризис, акция против ковид-ограничений в Новой Зеландии
Разрушительные дожди в Индии
Санта-Клаус везёт подарки по Галилейскому морю
Богу Солнца можно поклоняться и по колено в грязи
Музыкальный экопротест в Глазго
Талибы провели военный парад в Кандагаре
В столицу Зимней Олимпиады пришла зима
Иран начал ежегодные военные учения в районе Ормузского пролива
Праздник света в Осло
У Гавайских островов подняли обломки "Боинга"
"Игра в кальмара" на COP26