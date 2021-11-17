Разогнавшись, прыгнул со скалы

Два парашюта и «безумный» прыжок: мотогонщик Том Пейдж выполнил сложный трюк во время прыжка со скалы во французском альпийском курорте Авориаз. Он въехала на трамплин со скоростью 80 км./ч. и вылетел на расстояние более 55 м. от отвесного склона. Оторвавшись от земли, мотоциклист совершил два сальто вперёд, после чего раскрыл парашюты для себя и своего мотоцикла.

36-летний Пейдж — известный спортсмен-экстремал. Он неоднократно становился чемпионом Red Bull X-Fighters и пять раз завоёвывал золотые медали X Games.

«К чему мне стремиться после этого? — рассуждал Пейдж после своего прыжка. — Не знаю. Наверное, придётся придумать что-то ещё более глупое, чтобы повеселиться».