В индийском Кашмире десятки человек требуют от властей страны отдать тела двух человек, погибших понедельник в перестрелке. По заявлению индийских властей, двое мужчин были предположительно связаны с антииндийскими повстанцами, действующими в регионе, а один из них мог быть градланином соседнего Пакистана.

Родственники и знакомые погибших заявляют, что это не так, что они просто жили и работали в Сринагаре, а силовики использовали их в качестве живого щита.

Индийские власти с прошлого года перестали выдавать родственникам тела убитых экстремистов и их сообщников. По мнению официальных лиц, это поможет прекратить "прославление" повстанцев, на похороны которых могли собираться тысячи человек.