В индийском Кашмире десятки человек требуют от властей страны отдать тела двух человек, погибших понедельник в перестрелке. По заявлению индийских властей, двое мужчин были предположительно связаны с антииндийскими повстанцами, действующими в регионе, а один из них мог быть градланином соседнего Пакистана.
Родственники и знакомые погибших заявляют, что это не так, что они просто жили и работали в Сринагаре, а силовики использовали их в качестве живого щита.
Индийские власти с прошлого года перестали выдавать родственникам тела убитых экстремистов и их сообщников. По мнению официальных лиц, это поможет прекратить "прославление" повстанцев, на похороны которых могли собираться тысячи человек.
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