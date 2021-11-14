Десять женихов, десять невест и десять тортов

Эти десять афганских пар, ждавшие годы, что бы вступить в законный брак, нашли способ сократить непомерные свадебные расходы. Они устроили общий праздник с помощью предприимчивого организатора. Торжественная церемония состоялась в Кабуле. Ее счастливые участники говорят, что массовые свадьбы - действительно выход для тех, у кого есть финансовые проблемы, поскольку свадьбы в Афганистане удовольствие дорогое.
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