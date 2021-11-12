На белорусско-польской границе оказались заблокированными тысячи нелегальных мигрантов из Ближнего Востока и Африки. Варшава и Брюссель обвиняют Беларусь в организации перехода мигрантов через границу в отместку за санкции Евросоюза против Минска. Журналисты и неправительственные организации не имеют доступа в запретную зону, проходящую вдоль 400-километровой границы Польши с Беларусью.
Массовый протест против ковид-ограничений прошел в столице Новой Зеландии. Около 3 тысяч человек вышли на улицы Веллингтона во вторник. По данным полиции, протест прошел мирно, никто из протестующих не был задержан.
В Белграде полиция помешала активистам закрасить граффити с изображением бывшего генерала Ратко Младича, который осужден за военные преступления в бывшей Югославии решением Международного трибунала в Гааге.
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