Ливневые дожди и наводнения парализовали жизнь в штате Тамилнад на юге Индии. Жертвами стихии стали по меньшей мере 14 человек. В ряде районов объявлен красный уровень погодной опасности.
В числе наиболее пострадавших населённых пунктов — административный центр штата Ченнаи. В городе закрыто метро, прекращена работа аэропорта, сокращено движение наземного общественного транспорта. Десятки тысяч домов остались без электричества. Закрыты школы и колледжи, а также многие госучреждения.
Другие No Comment
Санта-Клаус везёт подарки по Галилейскому морю
Богу Солнца можно поклоняться и по колено в грязи
Музыкальный экопротест в Глазго
Талибы провели военный парад в Кандагаре
В столицу Зимней Олимпиады пришла зима
Иран начал ежегодные военные учения в районе Ормузского пролива
Праздник света в Осло
У Гавайских островов подняли обломки "Боинга"
"Игра в кальмара" на COP26
Сирия: протурецкие повстанцы провели учения
Нью-Йорк вновь отметил Хэллоуин красочным парадом
Церковь Диего Марадоны
Хартум: затишье перед бурей?
Яйца трогать можно, черепашат — нельзя
Столкновения у мусульманского кладбища в Иерусалиме