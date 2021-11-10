Москва поддержала Минск бомбардировщиками

Минск заявляет об усилении противовоздушной обороны на западном и северо-западном направлениях на фоне кризиса на границе с ЕС. Одновременно Россия направила в белорусское воздушное пространство пару стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Предполагается, что такие полёты будут осуществляться регулярно.

Ситуация по-прежнему остаётся крайне напряжённой, более того, напряжённость нарастает. Мы действительно глубоко озабочены. Налицо, конечно же, надвигающаяся гуманитарная катастрофа. Речь идёт о жизни и здоровье нескольких тысяч человек, которые являются беженцами и которые открыто заявляют о том, что они хотят следовать дальше на пространстве ЕС, что они даже не хотят оставаться в Польше. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Миграционный кризис на восточных границах ЕС обсуждали в среду в Берлине. Канцлер Германии Ангела Меркель призывает Москву оказать давление на Минск:

«Я говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным и просила его повлиять на белорусского президента Александра Лукашенко. Там манипулируют людьми, они становятся жертвами бесчеловечной политики, и с этим нужно что-то делать».

Во время визита в Берлин премьер Латвии Кришьянис Кариньш обвинил белорусские власти в спонсировании торговли людьми. В Риге заявляют, что готовы реагировать на различные сценарии развития кризиса на белорусской границе и проверяют готовность армии к обострению ситуации.