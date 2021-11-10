Москва поддержала Минск бомбардировщиками

Москва поддержала Минск бомбардировщикамиКомментарии
Минск заявляет об усилении противовоздушной обороны на западном и северо-западном направлениях на фоне кризиса на границе с ЕС. Одновременно Россия направила в белорусское воздушное пространство пару стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Предполагается, что такие полёты будут осуществляться регулярно.
Миграционный кризис на восточных границах ЕС обсуждали в среду в Берлине. Канцлер Германии Ангела Меркель призывает Москву оказать давление на Минск:
«Я говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным и просила его повлиять на белорусского президента Александра Лукашенко. Там манипулируют людьми, они становятся жертвами бесчеловечной политики, и с этим нужно что-то делать».
Во время визита в Берлин премьер Латвии Кришьянис Кариньш обвинил белорусские власти в спонсировании торговли людьми. В Риге заявляют, что готовы реагировать на различные сценарии развития кризиса на белорусской границе и проверяют готовность армии к обострению ситуации.