Часть жителей Санкт-Петербурга обяжут вакцинироваться

Работников некоторых предприятий и жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет обяжут вакцинироваться, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Обязательной вакцинации подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий. Также вакцинацию необходимо пройти горожанам в возрасте 60 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении со ссылкой на постановление мэрии.

Источник в администрации города сообщил ТАСС, что санкций в отношении неработающих пенсионеров, находящихся на самоизоляции в Санкт-Петербурге, не предусмотрено.

"Если человек сократил до минимума свои социальные контакты, соблюдает самоизоляцию, но по какой-то причине еще не вакцинировался, санкций против него не предусмотрено", - сказал собеседник агентства. При этом, как он отметил, обязательную вакцинацию работающих пенсионеров обязаны обеспечить их работодатели.

В случае если пенсионеры не успеют вакцинироваться в срок до 15 декабря, они не смогут посещать публичные места без QR-кода. Никакие дополнительные ограничения не предусмотрены действующим российским законодательством, заверил собеседник агентства.

По данным администрации, на сегодняшний день в Петербурге прошли вакцинацию от COVID-19 более 588 тыс. пенсионеров, что составляет 43% от общего числа. Обязательная вакцинация не распространяется на тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Ранее в интервью "Российской газете" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил о том, что пандемия кончится, когда 70-75% населения Земли будут вакцинированы. Для этого, по его мнению, вакцина от ковида должна быть введена в национальный календарь прививок, а вакцинация должна быть обязательной.

"Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось", - заверил в среду представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Гинцбурга.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что не поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса. При этом он обращал внимание на то, что в соответствии с действующим законом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендации главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан.

В октябре правительство Санкт-Петербурга ввело дополнительные ограничительные меры по рекомендации Роспотребнадзора. В городе действует введенный с 30 октября режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Им рекомендовано не выходить из дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса отходов.

По последним данным, в Петербурге выявили 738 681 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 667 095 человек, умерли 24 722. За последние сутки в городе выявили 2 942 случая заражения.