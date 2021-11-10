Малоимущим в США не хватает еды

Призыв о помощи сотрясает продовольственные банки в Соединенных Штатах, которые опасаются, что не смогут удовлетворить потребности самых нуждающихся в эти последние недели года.

Помимо кризиса, связанного с пандемией, и нарушения цепочек поставок, от которых страдают многие экономики по всему миру, они столкнулись с новой проблемой - растущими ценами на продукты питания.

Наши продовольственные банки сообщают о повышении цен в два-три раза, по сравнению с тем, что было всего девять месяцев назад Кэти Фицджеральд президент Feeding America

Кэти Фицджеральд добавила, что с начала пандемии около 60 миллионов человек получили доступ к системе благотворительного питания в США. Такие, как Ита Эспиноса, кто каждый день борется за то, чтобы прокормить свои семьи:

"Я приезжаю сюда, потому что мне нужна еда для моей семьи. Знаете почему? Потому что в магазинах еда очень дорогая, а денег не хватает", — говорит она.

Высокие цены влияют на потребительскую корзину малообеспеченных семей и групп населения. С приближением праздников, таких как День Благодарения и Рождество, многим приходится принести некоторые жертвы:

Это будет дорогой День Благодарения. Индейка не будет стоить так, как было раньше, и ее не хватит на всех. Так что слава Богу, взамен они выдают эту курицу. И мы сможем принести ее нашим семьям Марта Хэйсел Совет американских индейцев

Плюс ко всем проблемам пищевых банков - в США были свёрнуты сразу несколько федеральных программ продовольственной поддержки населения.

И вряд ли ситуация улучшится в краткосрочной перспективе. Большинство экспертов считают, что для разрешения глобального кризиса дефицита потребуются месяцы.

Между тем, цены следуют курсу, диктуемому законом спроса и предложения.