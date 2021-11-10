Санта-Клаус везёт подарки по Галилейскому морю

Свой Санта-Клаус есть и детворы в Иерусалиме. Это Исса Кассиссий. Каждый год с приближением Рождества он пытается принести больше сказочного в Священный город. Свой средневековый дом Исса Кассиссий превратил в резиденцию Санта-Клауса, а свою жизнь — в служение Рождеству.

В этом году иерусалимский Санта уже начал доставлять подарки — кому-то он привёз их на лодках по Галилейскому морю.