Богу Солнца можно поклоняться и по колено в грязи

Поклоняться богу Солнца можно и в пене грязных водоёмов. Это доказали индуисты в Нью-Дели. Они отметили древний религиозный праздник Чхат Пуджа в реке Ямуна. Она известна к том числе благодаря пене, образующейся на поверхности воды из-за выбросов промышленного производства. Вместе с тем это одна из священных для индуистов рек.
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