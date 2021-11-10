Богу Солнца можно поклоняться и по колено в грязи

Поклоняться богу Солнца можно и в пене грязных водоёмов. Это доказали индуисты в Нью-Дели. Они отметили древний религиозный праздник Чхат Пуджа в реке Ямуна. Она известна к том числе благодаря пене, образующейся на поверхности воды из-за выбросов промышленного производства. Вместе с тем это одна из священных для индуистов рек.