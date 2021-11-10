Музыкальный экопротест в Глазго

Музыка на время стала неотъемлемой частью протестного движения экоактивистов в шотландском Глазго. Танцы в килтах под национальную музыку сопровождали выступления под лозунгами против политики государств в отношении климата. Активисты таким образом требуют правительства действовать решительнее и признать глобальное потепление главным вызовом человечества. Протестующие недовольны и недостаточно действенными, по их мнению, заявлениями по итогам конференции ООН по климату COP26.