США и Франция снова в согласии и начинают "новую эру"

Франция и Соединённые Штаты начинают новую эру сотрудничества. Об этом во время встречи в Париже заявили вице-президент США Камала Харрис и глава Пятой республики Эммануэль Макрон.

Визит представительницы американского Белого дома призван положить конец кризису в двусторонних отношениях, который был спровоцирован обстоятельствами создания содружества США, Австралии и Великобритании AUKUS. Канберра договорилась с Вашингтоном о сотрудничестве в строительстве атомного подводного флота и разорвала контракт с Парижем на поставку субмарин на сумму более 55 млрд евро.

Французское правительство расценило такие действия партнёров как «удар в спину». В разгар кризиса Пятая республика отзывала своих послов из США и Австралии. Поворотным моментом стала встреча Эммануэля Макрона с американским президентом Джо Байденом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме. Байден тогда назвал действия США «неловкими» и объяснил произошедшее недопониманием между партнёрами.