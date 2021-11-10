"Монеты чистоты" за уборку мусора

Отправляясь на прогулку с собакой в лес, эта жительница Израиля запускает на смартфоне специальное приложение – Clean Coin. На открывшейся карте местности указаны места, где ранее другие пользователи обнаружили мусор. Тому, кто соберёт его в мешок и отнесёт в мусорный контейнер, начисляются бонусы, так называемые «монеты чистоты». Ими можно потом расплатиться в близлежащем торговом центре – инициативу поддерживают 25 компаний, среди которых производители одежды и гостиничные сети.

Разработчики приложения стремятся таким образом поддержать людей, готовых приложить усилия в борьбе с загрязнением окружающей среды. Говорит Адам Ран, сооснователь Clean Coin:

– Открыв карту Clean Coin, вы увидите чёрные точки – так обозначены места, где обнаружен мусор. С её помощью прямо отсюда, из офиса, можно узнать, что поблизости есть одно такое место, отмеченное несколько дней назад. Можно узнать расстояние до него, сколько там мусора, где именно он находятся, сколько мешков потребуется для уборки и сколько «монет чистоты» будет начислено за наведение порядка.

По данным компании, уже 16 000 человек установили себе приложение, и 1200 из них пользуются им каждую неделю. Местные власти, стремясь оптимизировать усилия по очистке территории, субсидируют это начинание.