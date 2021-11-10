Германия на новом пике заболеваемости

Германия зарегистрировала новые максимальные показатели роста заболеваемости COVID-19. За сутки число инфицированных увеличилось почти на 40 тысяч. Недельный прирост случаев заражения составил более 230 на 100 тысяч человек. Это данные института Коха.

Минздрав Германии в этих условиях обещает снова сделать бесплатными тесты на коронавирус. Что же касается причин роста заболеваемости, то его связывают в том числе с замедлением вакцинации — примерно треть населения до сих пор не привита от коронавируса.

Некоторые жители Германии, впрочем, сохраняют эпидемический оптимизм:

— Привитых будет больше. Когда речь пойдёт о свободе путешествий, о возможности сходит в ресторан, я думаю, больше людей решится на это. Свобода очень важна для жителей Саксонии.

— Официальные цифры очень высокие. При этом надо сдать тест или сделать прививку, чтобы сходить в бассейн, либо съездить на границу. Вот я и решил, что это важно, что я должен сделать это.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 регистрируют и в других странах центральной Европы, в частности, в Австрии, где за сутки официальное число заболевших выросло на 11 тысяч. Правительство обсуждает новые меры по сдерживанию инфекции.