Французам выпишут третью дозу

Пятая волна коронавируса, активизация сезонной вакцинации и экономические перспективы на исходе второго года пандемии - эти темы стали главными в телеобращении президента Франции к нации.

Эммануэль Макрон сообщил, что с декабря бустерная вакцинация понадобится и людям младше 65 лет: без отметки о третьей дозе медицинские пропуска некоторых категорий граждан будут аннулированы.

"У людей в возрасте до 65 лет с течением времени действие предыдущей вакцины ослабевает, - напомнил Макрон. - Сейчас, пока мы с вами говорим, в реанимациях находятся 80 с лишним человек в возрасте 50 +. Вот почему с начала декабря мы запускаем кампанию бустерной вакцинации для наших соотечественников 50 - 64 лет".

Половина всех случаев ковида в мире приходятся на Европу. В Великобритании, где также набирает силу пятая волна, власти предупредили работников Национальной службы здравоохранения о необходимости пройти полную вакцинацию к 1 апреля, в противном случае они потеряют работу.

В лагере медработников реакция неоднозначная. Стюарт Таквуд из профсоюза медперсонала отмечает: "Мы очень обеспокоены тем, что введение такой обязаловки деморализует сотрудников, что люди решат уволиться! И это сейчас, когда нам так не хватает рук!"

Украина тем временем поставила новый рекорд по числу ежедневных летальных исходов от ковида, в стране умерло 800 с лишним человек. Украинцам сегодня доступны четыре вакцины, однако на прививку решились лишь 18% населения. А в Латвии, где до 15 ноября продолжается жесткий карантин, наметились первые признаки стабилизации.Власти надеются, что им удалось сдержать пятую волну и избежать худшего сценария.