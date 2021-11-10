COP26: "Нужны дополнительные меры"

Меры, о принятии которых договорились мировые лидеры и другие участники конференции по климату, позволят уменьшить грядущее глобальное потепление лишь на пару десятых градуса. Этого недостаточно для предотвращения наиболее опасных последствий климатических изменений, которые произойдут, если средний рост температуры на планете превысит 1,5°C. Так считают учёные независимой группы Climate Action, по мнению которых к концу века ожидается потепление на 2,4°C.

– Даже если страны сдержат все сделанные обещания до 2030 года, выбросы парниковых газов будут вдвое большими, чем при желательной траектории повышения температуры на 1,5°C, – говорит Никлас Хене, эксперт-климатолог. – Это огромная разница. И это означает, что каждой стране необходимо вновь задуматься над тем, что ещё они могут сделать к 2030 году, а не к 2050, 2060 или 2070 году.

Согласно выводам экспертов, основной причиной разрыва между обещанными результатами и прогнозами остаётся продолжение добычи угля и газа. По мнению учёных, повышение средней глобальной температуры на 2°C грозит серьёзнейшими последствиями для миллиарда жителей планеты.