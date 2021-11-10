Ограничить потепление и отказываться от ископаемого топлива призывает проект итогового заявления COP26. Участники климатического саммита ООН опубликовали документ, который вызвал скорее негативную реакцию экоактивистов. От форума ожидали прорывов, но в проекте их не нашли.

Мейв Мак Махон, Euronews:

"Семистраничный документ впервые подчёркивает необходимость полного отказа от угля и инвестиций в ископаемое топливо. Также там говорится, что глобальное потепление нужно ограничить полутора градусами, цитата: "В ближайшее время, в это критическое десятилетие, необходимо предпринять значимые и эффективные действия". Но ранее, за пределами залов заседаний COP26, экоактивсты рассказывали мне, что не верят в способность политиков реализовать так называемые "значимые и эффективные действия". Давайте послушаем".

Джуди Уилсон, Союз индейских вождей Канады:

"Многие заявления на COP26 заходят недостаточно далеко. Я чувствую, что они не готовы решать проблемы на местах. Они говорят, что к 2030-му или 2050-му сделают то-то, сократят потребление нефти и газа, сделают то и это ради того, чтобы потянуть время. Всё это недостаточно быстро, недостаточно скоро".

Стеен Винтер Кристенсен, Grandparents for climate:

"Я верю в ООН, но я не верю мировым лидерам. Жаль, но это так. Они сей час совсем не желают сокращать потребление нефти и газа, "озеленять" промышленность. Жаль, потому что это единственное, что нам нужно, именно это помогло бы нам не превысить два градуса".

Проект итогового заявления в любом случае будет дорабатываться ещё пару дней и в окончательном виде должен быть принят в пятницу, в последний день конференции.