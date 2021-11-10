ЕС грозит Минску санкциями

ЕС намерен ввести новые санкции против 30 белорусских физических и юридических лиц, в числе которых - глава МИДа страны и авиаперевозчик "Белавия". Брюссель обвиняет их в организации массового притока мигрантов к восточным границам Евросоюза - в отместку за введенные ранее европейцами санкции в отношении Минска.

Шарль Мишель, президент Европейского Совета, отметил: "Мы столкнулись с жестокой гибридной атакой на границы ЕС. Мы начали переговоры о финансировании Европейским Союзом физических барьеров на границах, вопрос должен быть решен быстро, ведь польские и балтийские рубежи - это границы ЕС. Один за всех и все за одного".

В последние месяцы Беларусь стала одним из важнейших маршрутов для проникновения нелегалов на территорию ЕС, большие скопления людей, в основном выходцев с Ближнего Востока, фиксировались на границах с Литвой, Латвией, а теперь и Польшей. В последние дни на польской границе собрались до двух тысяч человек, мигранты прорывали заграждения, но были остановлены польскими пограничниками.

Варшава утверждает, что мигрантами управляют вооружённые представители силовых структур Беларуси, и стягивает к границе дополнительный контингент. Белорусский президент Александр Лукашенко в свою очередь возложил ответственность на Запад, который, по его словам, создает ситуацию, вынуждающую людей бежать.