Глава МИД Беларуси Владимир Макей обсуждал в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым двусторонние вопросы и актуальные международные проблемы.

На пресс-конференции после встречи Макей резко прокомментировал возможное ужесточение санкций против Республики Беларусь.

"В отношении Беларуси развязана настоящая комплексная агрессия по различным направлениям и очевидно, что права человека и другие идеалы здесь совершенно ни при чем. Безмозглая политика руководителей ряда западных государств стала нормой. Они даже не просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед. Вывели 15 тысяч военнослужащих против плачущих женщин и детей, не пуская их в Европу, куда они так стремятся попасть", - заявил белорусский министр.

Вывели 15 тысяч военнослужащих против плачущих женщин и детей, не пуская их в Европу, куда они так стремятся попасть. Владимир Макей министр иностранных дел Республики Беларусь

Евросоюз намерен ввести новые санкции против 30 белорусских физических и юридических лиц, в числе которых глава МИД. Брюссель обвиняет власти Беларуси в организации массового притока мигрантов к восточным границам ЕС.

Владимир Макей отверг обвинения в том, что Минск организует потоки нелегальных мигрантов в ЕС.

"Обвинения в том, что Беларусь организует такого рода потоки абсолютно беспочвенны. Почему-то средиземноморское направление действует, балканское направление действует. Там, как известно, поступают мигранты и получают соответствующие привилегии, необходимую защиту, а Беларусь почему-то оказалась костью в горле", - отметил Макей.

Глава МИД республики пообещал также, что Россия и Беларусь "найдут адекватный ответ на искусственно создаваемую угрозу со стороны НАТО на наших границах".

"Они только лишь и умеют, что махать привычным топором санкций. Думаю, что с Беларусью это не пройдет", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что некоторые европейские государства стремятся втянуть Европу в конфронтацию с Россией и Беларусью.

"Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль, которая весьма и весьма опасна", - сказал Лавров.

В понедельник на польско-белорусской границе сложилась напряженная обстановка. Несколько тысяч мигрантов попытались перейти из Беларуси на территорию Польши. Во вторник польским правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ, когда некоторые агрессивно настроенные мигранты предприняли несколько попыток перерезать заграждение из колючей проволоки. Сообщается, что две крупные группы мигрантов, сломав ограждения, сумели прорваться на территорию ЕС. Однако все они были задержаны.