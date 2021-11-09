Мигранты осваивают новые пути: сбежавшие из самолета на Мальорке задержаны

Власти Испании задержали 12 человек, бежавших из самолета марокканской авиакомпании, который экстренно сел на Мальорке в минувшую пятницу.

Лайнер авиакомпании Air Arabia следовал из марокканского города Касабланка в Стамбул. Командир самолета принял решение совершить посадку в испанском аэропорту, узнав, что одному из пассажиров стало плохо.

После приземления группа из 24 человек без разрешения покинула самолет. Пассажира, который якобы почувствовал себя плохо, доставили в больницу, но медики не выявили никаких проблем.

Мужчина был задержан по подозрению в содействии нелегальной миграции и нарушении миграционного законодательства. Испанская полиция считает, что злоумышленники все спланировали изначально, чтобы незаконно попасть на территорию королевства.

Среди покинувших самолет был один палестинец, остальные - граждане Марокко. Никто из них убежища в Испании не запросил.