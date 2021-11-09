Crew Dragon вернулся

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту штатно вернулся на Землю. Точнее, в Атлантический океан: после отстыковки от МКС аппарат через несколько часов приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида.

Астронавты Меган Макартур, Шейн Кимбро, Тома Песке и Акихико Хосидэ не были дома полгода. Их миссия на МКС отмечена множеством ярких проектов и событий, в их числе - четыре выхода в открытый космос, визит российской съемочной группы и первый в истории космический сбор урожая перца чили.

После приземления космонавтов отправили на обязательную медицинскую проверку и отдых. Планируется, что на смену им уже через день на МКС отправится третий регулярный рейс Crew Dragon в составе группы из трех американцев и немца. На МКС их ждут коллеги - американец Марк Ванде Хай и россияне Антон Шкaплеров и Петр Дубров.