Речь о климате — по колено в воде: Тувалу бьёт тревогу

Официальная речь на фоне флагов. Что может быть необычного в выступлении министра иностранных дел Тувалу на саммите COP26?

"Мы не можем просто ждать речей, когда море поднимается вокруг нас", - эти слова Саймон Кофе произносит по колено в воде.

Таким образом это небольшое островное государство в Полинезии хочет привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Повышение уровня моря грозит Тувалу исчезновением в ближайшие десятилетия.

Идея заключалась в том, чтобы донести это до мировых лидеров на саммите, чтобы они воочию увидели, каково это - ощущать на себе последствия изменения климата... Мы живем во взаимосвязанном мире, и то, что вы делаете на одном конце света, оказывает влияние на всех нас Саймон Кофе министр иностранных дел Тувалу

Таяние ледников в самых холодных частях планеты имеет потенциально разрушительные последствия для миллионов людей, живущих на низколежащих островах, как Тувалу, или в прибрежных районах. И это таяние не замедляется, а только ускоряется.

Приоритет для нас сейчас - развитие наших островов. В настоящее время в Тувалу ведутся проекты по мелиорации. Мы верим, что есть технология, позволяющая спасти наши острова, и это наша приоритетная задача, которую мы решаем в данный момент. И, конечно, мы также прорабатываем наихудший сценарий, когда мы на самом деле потеряем нашу землю и будем вынуждены переселиться Саймон Кофе министр иностранных дел Тувалу

В Тувалу проживает около 12 000 человек.

Повышение уровня моря в результате изменения климата угрожает выживанию некоторых островных государств в Тихом и других мировых океанах.

Экологическая неправительственная организация Greenpeace призвала признать понятие "климатического беженца" в связи с ростом миграций, вызванных глобальным потеплением.