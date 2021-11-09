Армения: протесты в годовщину перемирия

Оппозиционные силы Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Призывы прозвучали на состоявшемся в Ереване митинге в годовщину окончания боевых действий в Карабахе. Представили части общества считают, что Пашинян не должен был подписывать в 2020 году договор о перемирии с Азербайджаном; оппозиция назвала документ незаконным, капитулятивным и унизительным для Армении.