"Зеленые пропуска" осложняют жизнь грекам

Повседневная жизнь в Греции значительно осложнилась для невакцинированных людей. С 6 ноября они должны сдавать гораздо больше тестов, чтобы иметь возможность продолжать свою деятельность. Ужесточение почувствовали на себе и вакцинированные.

"Ситуация осложнилась для всех. Но это нормально, если мы хотим жить", - говорит эта женщина.

"Лично у меня все это вызывает постоянную тревогу. Есть ли у меня при себе удостоверение личности? Не забыла ли я свой зеленый пропуск? Когда истекает срок его действия?", - рассказывает эта девушка.

Новые меры также вынуждают быть начеку и владельцев бизнеса. Они несут полную ответственность за то, чтобы клиенты соблюдали правила.

"По сути, мы стали полицией и должны проверять документы, хотя это не наша работа. У меня есть несколько невакцинированных клиентов. Они пришли выпить кофе в субботу, и я попросил их сделать экспресс-тест. Некоторые ответили: "Нет, спасибо". Они встали и ушли. Это влияет на мой доход. Это влияет на мой бизнес, потому что если этот клиент обиделся, он может больше не прийти", - говорит владелец кофейни.

"Мы очень обеспокоены. Что будет дальше? Готовы ли люди пройти экспресс-тест? Потому что некоторым может быть трудно заплатить эти дополнительные деньги, чтобы прийти в салон", - обеспокоена эта парикмахер.

За последнее время количество новых записей на первую дозу вакцины значительно увеличилось. Хотя и неясно, повлияли на это строгие меры или рекордное количество новых случаев заражений, в основном среди невакцинированных.

Мина Гига, замминистра здравоохранения: "Я думаю, что помогли оба фактора. Уровень вакцинации, безусловно, вырос, и это очень позитивно. Нам нужно сосредоточиться на двух конкретных категориях, чтобы убедить людей сделать прививку. С одной стороны, это пожилые и те, у кого есть проблемы со здоровьем. А с другой стороны, беременные. Потерять молодых беременных женщин - это ужасно".

Многие эксперты говорят, что давление на систему здравоохранения прекратится только в том случае, если пожилые люди будут полностью привиты. В Греции таких пока 75%, тогда как в ряде европейских стран прививки сделали уже 100% граждан старше 80 лет.

Несмотря на широкое внедрение "зеленых пропусков" без теста и сертификата о вакцинации по-прежнему можно посещать продуктовые магазины, рынки, аптеки, прачечные, автозаправки и церкви.