"Это позор!": Барак Обама осудил позиции Китая и России по климату

Бывший президент США Барак Обама похвалил администрацию Джо Байдена за возвращение к Парижскому соглашению по климату и осудил Китай и Россию за недостаточную, по его мнению, решимость бороться с проблемами экологии. Выступая на саммите COP26 в Глазго, Обама назвал действия Москвы и Пекина "позором".

Я должен признаться. Было особенно удручающе видеть, что лидеры двух крупнейших мировых источников выбросов, Китая и России, отказались даже присутствовать на заседании. Отказались поддержать международные планы. Это отражение неторопливости и стремления поддерживать статус-кво со стороны этих правительств. И это позор... Но вы знаете факты. Нам нужно, чтобы Китай и Индия лидировали в этом вопросе. Нам нужно, чтобы Россия лидировала в этом вопросе Барак Обама бывший президент США

Именно Обама был среди тех, кто подписал в 2015 году триумфальное Парижское соглашение, обязывающее страны сократить выбросы от ископаемого топлива и сельскохозяйственной продукции. При этом США до сих пор занимают второе место в мире по выбросам углекислого газа.

Уже в Глазго бывший американский президент повторил, что во избежание климатической катастрофы "действовать нужно уже сейчас".

Тем временем, за пределами комплекса COP26, многие активисты протестовали против Обамы и политики США в области климата.