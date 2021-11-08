"Это позор!": Барак Обама осудил позиции Китая и России по климату

"Это позор!": Барак Обама осудил позиции Китая и России по климатуКомментарии
Бывший президент США Барак Обама похвалил администрацию Джо Байдена за возвращение к Парижскому соглашению по климату и осудил Китай и Россию за недостаточную, по его мнению, решимость бороться с проблемами экологии. Выступая на саммите COP26 в Глазго, Обама назвал действия Москвы и Пекина "позором".
Именно Обама был среди тех, кто подписал в 2015 году триумфальное Парижское соглашение, обязывающее страны сократить выбросы от ископаемого топлива и сельскохозяйственной продукции. При этом США до сих пор занимают второе место в мире по выбросам углекислого газа.
Уже в Глазго бывший американский президент повторил, что во избежание климатической катастрофы "действовать нужно уже сейчас".
Тем временем, за пределами комплекса COP26, многие активисты протестовали против Обамы и политики США в области климата.