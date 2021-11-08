Россия признаёт выборы в Никарагуа

Противники Даниэля Ортеги в Никарагуа и за пределами страны резко критикуют его переизбрание на новый срок, называя его незаконным.

Евросоюз заявил, что голосование прошло без демократических гарантий, и его результаты не имеют легитимности, а президент США Джо Байден указал, что выборы не были "ни свободными, ни справедливыми".

В то же время Россия считает призывы к непризнанию итогов выборов неприемлемыми и решительно осуждает такую линию других государств.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

— Выборы прошли организованно, в полном соответствии с никарагуанским законодательством в этой области. Выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на власти Никарагуа.

Со стороны Соединенных Штатов задолго до проведения выборов была развязана кампания по непризнанию их результатов. Как я понимаю, руководство Белого дома буквально вчера вечером, когда выборы завершились, выступило с отказом их признавать и призвало все другие страны поступить таким же образом. Считаем это неприемлемым. Мы такую линию решительно осуждаем.