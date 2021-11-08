Стрельба на границе: мигранты пытаются прорваться в Польшу

Стрельба на границе: мигранты пытаются прорваться в ПольшуКомментарии
К вечеру понедельника основная часть каравана мигрантов добралась до польской границы и разбила там лагерь. По разным оценкам, на белорусской стороне собрались от 2 до 4 тысяч человек.
При этом уже не раз предпринимались попытки силового пересечения границы - мигранты пытаются перерезать колючую проволоку, отделяющую их от Евросоюза, в ответ польские пограничники применяют слезоточивый газ. Также очевидцы сообщают о стрельбе на границе.
С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Варшава обвиняет в обострении миграционного кризиса белорусские власти.
Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, доведя их число уже до 12 тыс.