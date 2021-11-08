Стрельба на границе: мигранты пытаются прорваться в Польшу

К вечеру понедельника основная часть каравана мигрантов добралась до польской границы и разбила там лагерь. По разным оценкам, на белорусской стороне собрались от 2 до 4 тысяч человек.

При этом уже не раз предпринимались попытки силового пересечения границы - мигранты пытаются перерезать колючую проволоку, отделяющую их от Евросоюза, в ответ польские пограничники применяют слезоточивый газ. Также очевидцы сообщают о стрельбе на границе.

Мы также сталкиваемся с провокациями со стороны белорусских военнослужащих и людей, с ними связанных, например, прицеливание из оружия по нашим войскам, периодическая стрельба, конечно, наш военнослужащий не может понять, были ли это холостые выстрелы или настоящие, потому что в воздух они стреляют боевыми патронами. Мы ожидаем, что в ближайшее время могут произойти вооруженные инциденты на польской границе, мы этого очень опасаемся и информируем об этом Петр Мюллер пресс-секретарь правительства Польши

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Варшава обвиняет в обострении миграционного кризиса белорусские власти.

Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, доведя их число уже до 12 тыс.