Португальские миротворцы вывозили алмазы из Африки

В Португалии арестованы десять человек, проведены обыски в сотне частных домов — в рамках одного из самых масштабных в истории судебных дел против военных. Служащих вооружённых сил обвиняют в контрабанде алмазов, золота, наркотиков и оружия из Африки.

В первую очередь речь идёт о миротворцах, расквартированных в Центрально-Африканской республике. Первые подозрения у правоохранительных органов появились в 2019 году.

Транспортный самолёт ВВС португалии AP Photo/Armando Franca, File

По данным следствия, миротворцы для доставки товаров в Европу использовали военные самолёты, не подлежащие досмотру. Затем алмазы, например, отправлялись в Бельгию на обработку. Для отмывания денег использовали большое число подставных лиц и липовых счетов.

В министерстве иностранных дел Португалии лишь выразили надежду, что скандал не отразится на общем положительном имидже португальских миротворцев и вооружённых сил.