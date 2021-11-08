Талибы провели военный парад в Кандагаре

Правящее в Афганистане движение "Талибан" (Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена) устроило военный парад в Кандагаре, исользуя трофейную технику. Колонна военных машин проехала по главной трассе Кандагара, которая связывает аэропорт с центром города. В это время из громкоговорителей звучала религиозная музыка. В настоящее время, как сообщается, талибы занимаются реорганизацией и переименованием воинских частей.