Из Берлина на белорусскую границу

Из Берлина на границу Польши и Беларуси отправился автобус с гуманитарной помощью для мигрантов. Среди грузов — тёплая одежда, обувь, одеяла, медикаменты — а также зарядные устройства и фонарики. Активисты хотели бы привезти обратным рейсом хоть несколько беженцев в Германию, но сомневаются в успехе этой затеи:

Тарек Алаус, активист Seebrücke Deutschland:

"Я не удивлюсь, если привезти мигрантов не разрешат. Это результат изоляции и жестокой миграционной политики, которая уже много лете превалирует в Европе. Для Ангелы Меркель, впрочем, это была бы возможность завершить своё правление на позитивной гуманитарной ноте".

Груз активисты планируют передать польским НПО, которые действуют в районе границы. Они надеются, что фактическое чрезвычайное положение на границе и жёсткие меры польских властей не помешают распределению помощи.