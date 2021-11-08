Тбилиси: десятки тысяч людей вышли на акцию в поддержку Саакашвили

"Свободу Саакашвили!" выкрикивали демонстранты, собравшиеся в центре столицы Грузии Тбилиси. В акции в поддержку экс-президента приняли участие порядка сорока тысяч манифестантов, которые прошли от площади Свободы к Дому правительства.

Перед собравшимися выступил лидер созданной Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Он анонсировал еще один митинг, который состоится во вторник утром у здания министерства юстиции.

За несколько часов до митинга Саакашвили доставили в тюремную больницу на окраине грузинской столицы. В Минюсте заявили, что причиной стало ухудшение состояния здоровья заключенного, который вот уже 39 дней продолжает голодовку. Адвокаты настаивали на переводе подзащитного в частную клинику, где по их мнению, ему окажут более качественную медицинскую помощь.

Экс-президента задержали в Грузии первого октября. Он не был на родине восемь лет. За это время против Саакашвили было возбуждено четыре уголовных дела; по двум бывшего главу государства заочно приговорили к тюремным срокам. Саакашвили считает себя политическим заключенным.