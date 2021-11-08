В Каннах совершено нападение на полицейских

В Каннах совершено нападение на полицейскихКомментарии
Один из каннских полицейских получил ножевые ранения в результате нападения злоумышленника на патруль. Нападавший был тяжело ранен, его состояние оценивается как критическое. В МВД Франции рассматривают версию о теракте.
Мэр Канн Давид Лиснар уточнил, что нападение было совершено недалеко от центрального комиссариата.
"Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции, один из них в ответ применил огнестрельное оружие", - сообщил мэр города в своем Твиттере.
По имеющимся данным, 37-летний мужчина подошел к полицейской машине, припаркованной недалеко от центрального комиссариата, открыл дверь и ударил ножом сначала одного сотрудника полиции, а затем его напарника. Дежуривший вместе с ними коллега в ответ применил огнестрельное оружие.
Погибших нет, обстоятельства нападения выясняются. Как передают французские СМИ, напавший на полицейских выкрикивал, что делает это "во имя пророка".
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что выезжает в Канны в связи с инцидентом.
"Полицейский комиссариата Канн ранен. Нападавшего нейтрализовали его коллеги. Я немедленно отправляюсь туда. Выражаю полную поддержку национальной полиции и городу Канны", - написал Дарманен в Твиттере.