В Каннах совершено нападение на полицейских

Один из каннских полицейских получил ножевые ранения в результате нападения злоумышленника на патруль. Нападавший был тяжело ранен, его состояние оценивается как критическое. В МВД Франции рассматривают версию о теракте.

Мэр Канн Давид Лиснар уточнил, что нападение было совершено недалеко от центрального комиссариата.

Un homme a agressé à l’arme blanche des policiers à proximité du commissariat central de Cannes. Un des agents a répliqué avec son arme à feu. Il n’y a pas de décès et les circonstances de l’attaque sont en train d’être élucidées. Soutien total à nos forces de l’ordre. — David Lisnard (@davidlisnard) November 8, 2021

"Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции, один из них в ответ применил огнестрельное оружие", - сообщил мэр города в своем Твиттере.

По имеющимся данным, 37-летний мужчина подошел к полицейской машине, припаркованной недалеко от центрального комиссариата, открыл дверь и ударил ножом сначала одного сотрудника полиции, а затем его напарника. Дежуривший вместе с ними коллега в ответ применил огнестрельное оружие.

Погибших нет, обстоятельства нападения выясняются. Как передают французские СМИ, напавший на полицейских выкрикивал, что делает это "во имя пророка".

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что выезжает в Канны в связи с инцидентом.

"Полицейский комиссариата Канн ранен. Нападавшего нейтрализовали его коллеги. Я немедленно отправляюсь туда. Выражаю полную поддержку национальной полиции и городу Канны", - написал Дарманен в Твиттере.