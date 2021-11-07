В России сторонники левых сил отметили 104-ю годовщину Октябрьской революции

Российские коммунисты и их сторонники возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади по случаю 104-й годовщины Октябрьской революции. По оценкам организаторов, на акцию пришли более тысячи человек. Несмотря на тяжелую эпидемическую ситуацию в столице, большинство участников шествия были без масок.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех патриотов отметить этот праздник: "Это праздник трудового народа, праздник нашей великой государственности, это праздник прорыва в новый мир, новое будущее. И пока мы будем верны этому празднику, у нас обязательно будут и новые победы, и новые открытия и новые космические достижения"

Акции КПРФ и представителей других левых сил в память об Октябрьской революции прошли и в других городах России.