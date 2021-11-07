Зима близко: в Барселоне протестуют против роста цен на электроэнергию

Объединившись под лозунгом "Остановите аферу с электричеством", сотни людей в Барселоне протестовали против повышения цен на электроэнергию.

Потребительские цены в Испании росли в октябре самыми высокими темпами за последние 29 лет в результате резкого подорожания электроэнергии, свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики.

Мы чувствуем себя обманутыми, ведь в конечном итоге проблема в том, что энергетические компании не сочувствуют населению. И они в буквальном смысле грабят нас Роке Мартинес протестующий

Протестующие утверждают, что изменения в законодательстве до сих пор не смогли сдержать рост тарифов на коммунальные услуги и цен на газ. И, по их словам, проблема усугубится с приближением зимы, которая, по прогнозам, будет суровой.

Мы говорим о базовых потребностях. Электричество нужно нам для гигиены и питания, и невероятно, что олигополия энергетических компаний может иметь такой контроль над ценами Адриа Гарсия протестующий

По данным Евростата, Испания входит в пятерку стран ЕС с самой высокой стоимостью электроэнергии.

Из-за роста цен, которые в начале октября достигли исторического максимума в 288 евро за мегаватт-час, и экономических сложностей, вызванных пандемией, все больше испанских домохозяйств скатываются в энергетическую бедность.

По данным НПО АСА, в Испании более 5 млн человек испытывают проблемы с оплатой электроэнергии и вынуждены экономить на отоплении.