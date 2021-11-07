Андрей Шевченко возглавил "Дженоа"

Андрей Шевченко возвращается в итальянскую серию А, на этот раз в роли главного тренера.

Бывший игрок "Милана" возглавил "Дженоа", накануне объявивший об отставке Давиде Баллардини. После 12 туров клуб из Генуи в чемпионате занимает 17-е место с 9 очками.

Как сообщается, контракт с Шевченко рассчитан до 30 июня 2024 года.

До этого 45-летний специалист в течение 5 лет возглавлял сборную Украины и довел ее до четвертьфинала Евро-2020.

Бывший нападающий играл за киевское "Динамо", английский "Челси", но большую часть карьеры отдал итальянскому "Милану". В его составе он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в 2003 году, а в 2004-м стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист Европы по версии журнала France Football.