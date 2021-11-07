"Литва может быть гостеприимной": протестующие защищают мигрантов

"Литва может быть гостеприимной": протестующие защищают мигрантовКомментарии
"Литва может быть гостеприимной" и "Просить убежища - не преступление" - с такими лозунгами в Вильнюсе прошла акция протеста против политики страны по отношению к мигрантам.
Сотни людей собрались в воскресенье у здания правительства Литвы с требованием не возвращать мигрантов обратно в Беларусь, а также создать им условия для подачи прошения об убежище.
Недавно стало известно, что литовские пограничники выслали обратно в Беларусь иракскую семью с четырьмя детьми, младшему из которых 2 года.
Власти уверяют, что высылка мигрантов была закономерна и проводилась при соблюдении всех прав.
По словам директора литовского правозащитного центра, ответственность за ситуацию лежит на белорусских властях, но нельзя забывать и о гуманности по отношению к мигрантам.
Ужесточение политики выдворения в Литве вступило в силу в начале августа, после того как более 4 000 мигрантов пересекли границу из Беларуси. С тех пор было предотвращено порядка 6 тысяч попыток незаконного проникновения в страну, по гуманитарным соображениям были пропущены 156 человек.
К данному моменту департамент миграции Литвы рассмотрел около 1,5 тысяч прошений об убежище из более чем 3 тысяч. Положительный ответ получили лишь шесть человек.