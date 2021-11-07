Новая уникальная находка в Помпеях: комната рабов

При раскопках в Помпеях обнаружено хорошо сохранившееся помещение, где жили рабы. Внутри комнаты специалисты нашли три деревянные кровати, включая детскую, и сундук, в котором хранились предметы из металла, а также некоторые личные вещи, в том числе амфоры и керамические кувшины.

В тесном помещении площадью 16 квадратных метров было только одно маленькое окно.

Комментирует директор археологического парка Габриэль Цухтригель: "Это уникальное открытие —свидетельство о жизни людей, которые редко упоминаются в исторических источниках, написанных почти исключительно принадлежавшими к элите лицами. В данном случае мы видим жизнь рабов и прислуги — людей с очень низким социальным статусом".

Ранее в этой же зоне, где воры прокопали несколько тоннелей, чтобы ограбить древнеримскую виллу, были обнаружены останки трех лошадей, а также полностью сохранившаяся повозка для торжественных религиозных церемоний и аристократических свадеб. По мнению археологов, в найденной комнате жили рабы, которые занимались ремонтом и подготовкой повозки.

Раскопки проводятся при содействии итальянской полиции в рамках борьбы с контрабандой культурных ценностей. Ущерб от действий грабителей на этой вилле оценивается в два миллиона евро.