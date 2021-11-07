Иран начал ежегодные военные учения в районе Ормузского пролива

Вооруженные силы Ирана начали ежегодные военные учения в районе Ормузского пролива. В маневрах принимают участие пехотные подразделения, механизированные части, ВМС, ВВС и силы ПВО исламской республики. Кроме того, в них задействованы средства радиолокационной борьбы и беспилотные летательные аппараты.

Учения стартовали менее чем за месяц до очередного раунда переговоров Тегерана с международной пятеркой по иранской ядерной программе.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этого соглашения. Его преемник Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть свою страну в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет с Ираном переговоры в Вене о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. К настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч. Начало очередного этапа намечено на 29 ноября.