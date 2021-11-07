Ограничения для невакцинированных

На фоне тревожной статистики все больше европейских стран ужесточают ограничения в отношении не привитых от коронавируса. В Греции не вакцинированные люди должны предъявлять отрицательный тест на инфекцию для посещения общественных мест, включая террасы ресторанов. Отказавшиеся от прививки сотрудники как частного, так и государственного сектора обязаны делать тест два раза в неделю за свой счет.

В Словении с понедельника будут временно закрыты ночные клубы, рестораны смогут обслуживать посетителей до 22:00. Для посещения общественных необходимо предоставить отрицательный результат теста либо сертификат о прививке.

В Исландии, где наблюдается рекордный рост заболеваемости, вводятся требования по соблюдении социальной дистанции и ношению защитных масок в магазинах и местах массового скопления людей. Большинство населения вакцинировано, врачи говорят о необходимости бустерной прививки для усиления иммунитета.

Австрийские власти приняли решение ограничить допуск во многие заведения для непривитых на фоне рекордного ежесуточного роста числа заболевших COVID-19 и увеличения загруженности больничных коек. Началась ревакцинация населения.

В швейцарском Фрибурге прошла акция протеста против введения "ковид паспортов". В стране полностью вакцинированы 73% населения. В правительстве считают, что нужно достичь уровня в 93% , чтобы предотвратить перегрузку системы здравоохранения.