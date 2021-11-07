Напряжённость между Алжиром и Марокко: в Рабате ответили на обвинения

Марокко привержено политическому процессу по вопросу западной сахар под эгидой ООН. Об этом король Мухаммед VI заявил в обращении к нации на фоне обострения отношений с Алжиром. Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. На прошлой неделе Алжир обвинил Марокко в государственном терроризме после убийства трех человек на границе с Мавританией.

"Наша национальная идея стала частью позитивного движения, которое невозможно остановить. Марокканцы Сахары — это реальность, которую нельзя изменить и нельзя оспорить, прежде всего потому что легитимность нашей идеи оправдана историческими источниками, а также стремлением самого народа Сахары и значительным международным признанием", — сказал монарх.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. Независимости региона добивается Фронт ПОЛИСАРИО, который при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.